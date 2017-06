Vier Verletzte bei einem Verkehrsunfall in Stockum

In Stockum wurden am Montag bei einem Verkehrsunfall drei Personen leicht und eine weitere schwer verletzt.

Gegen 23.15 Uhr befuhr am Montag ein 35-Jähriger aus Essen mit seinem VW Golf die Straße Stockumer Höfe in Fahrtrichtung Flughafen auf dem rechten der vier Fahrstreifen.

In den Kreuzungsbereich Verteiler Nordstern fuhr er nach Angaben von Zeugen bei Rotlicht ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Transporter eines 51-Jährigen, der die Danziger Straße in Richtung Flughafen befahren hatte und am Nordstern auf die BAB 44 in Richtung Mönchengladbach auffahren wollte.

Dabei erlitten die beiden Fahrzeugführer und eine Beifahrerin im Fahrzeug der 51-Jährigen leichte Verletzungen. Eine Mitfahrerin in dem VW Bus erlitt schwerere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden (25.000 Euro), so dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr streute die Unfallstelle ab. Anschließend wurden umfangreiche Säuberungsarbeiten durchgeführt.