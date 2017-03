Versuchter Raub in einer Bank in Hassels FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-03-03T12:04+0100 2017-03-03T12:00+0100

Am Donnerstag kam es gegen 17.40 Uhr in Hassels zu einem versuchten Raub in einer Bank. Kurz nach der Tat stellte sich ein 24 Jahre alter Mann den Beamten, die im Rahmen der Fahndung nach dem Täter suchten.