Versuchter Raub in der Altstadt

Eine 23 Jahre alte Frau wurde in der Nacht zu Samstag Opfer eines versuchten Raubes. Zwei Männer wollten in der Altstadt das Handy und die Handtasche der Düsseldorferin stehlen und hatten ihr eine reizende Substanz in die Augen gesprüht.