Versuchter Raub auf Parkplatz, Opfer schwer verletzt

Ein 45 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagmittag Opfer eines Raubgeschehens. Dabei verletzten ihn die brutalen Täter so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Trotz einer Fahndung konnten die Räuber, die ohne Beute flüchteten, noch nicht gefasst werden.