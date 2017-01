Verschenken im großen Stil

Es ist eine Verschenk-Aktion im großen Stil - das Impulz-Theaterprojekt in Bilk lädt am kommenden Samstag zum Givebox XXL-Termin in die Merkurstraße ein. Von Milka Vidovic

Eine Givebox ist in der Regel ein kleines Holzhaus, in dem Spielzeug, Bücher oder auch Kleidung hinterlassen und kostenlos für andere zur Verfügung gestellt werden. Genau dieses Prinzip greift die Veranstaltung "Givebox XXL" von Impulz auf.

Veranstalterin Nadine Wellnitz erklärt, wie die Aktion läuft: "Was man nicht mehr braucht, kann gerne vorher zu uns gebracht werden. Das können nicht mehr gebrauchte Babyklamotten, Gesellschaftsspiele, Haushaltsgegenstände oder Bücher sein. Wichtig ist nur, dass die Sachen sauber und kein Sperrmüll sind."

Die Gegenstände würden sortiert und dann ausgelegt. Wellnitz: "Am Samstag kann dann jeder zwischen 10 Uhr und 16 Uhr vorbei kommen. Wer etwas nützliches für sich findet, kann es sich kostenlos mitnehmen. Was am Ende übrigbleibt, spenden wir anderen Hilfsorganisationen."

Die erste "Givebox XXL" fand bereits Ende Oktober statt und war ein voller Erfolg. Dies habe den Verein darin bestärkt, die Veranstaltung jetzt regelmäßig stattfinden zulassen, sagt Nadine Wellnitz. So soll es künftig in allen kommenden Schulferien jeweils einen "Givebox XXL"-Termin geben.

"Wir wollen mit diesem Tag auch ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität setzen, einen positiven Impuls in der Nachbarschaft geben und den Menschen eine Freude machen, die sich gerade in einer Notsituation befinden und sich aktuell vielleicht keine neue Kleidung leisten können", so die Vereinsleiterin.

Ein weiterer Grund für die Veranstaltung in dieser Form: In den Räumen des Impulz Theaterprojektes können keine festen Giveboxen aufgestellt werden. "Während hier die Kinder bei uns ihren Kursen nachgehen, können wir nicht einfach Fremde unbeaufsichtigt in die Räume lassen", erklärt Nadine Wellnitz. Draußen auf der Straße eine Box aufzustellen sei auch keine Alternative, sagt sie. "Denn wie sich leider gezeigt habe, werden solche Giveboxen oft beschädigt oder gar angezündet."