Unterrath: Frau wehrt Räuber mit Biss in den Arm ab

Eine 63-Jährige wurd gestern Abend in Unterrath brutal attackiert. Der unbekannte Täter war ihr in die Wohnung gefolgt und hatte sie berauben wollen. Nachdem sich die Frau wehrte und um Hilfe schrie, flüchtete der Mann auf die Straße. Die Ermittlungskommission "EK Band" hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet mit Hochdruck nach dem etwa 40 Jahre alten Täter.

Gegen 19.30 Uhr betrat die Frau nach dem Einkaufen ihre Wohnung an der Straße "Auf der Reide". Plötzlich stand der Unbekannte in der Diele und ging die völlig überraschte Frau mit Gewalt an. Die 63-Jährige konnte sich mit einem Biss in den Arm des Mannes befreien und lautstark um Hilfe schreien.

Durch die Schreie wurden Zeugen auf den Überfall aufmerksam. Sie konnten beobachten, wie der Räuber in Richtung Am Königshof flüchtete.

Das Opfer wurde bei bei dem Überfall leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich.

Die Polizei löste sofort eine Fahndung aus. Die Suche nach dem Täter verlief bisher jedoch ergebnislos.

Der Täter wird als etwa 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte schwarze kurze Haare, trug eine Bluejeans und einen grauen Pullover (um die Hüfte gebunden). Sein Erscheinungsbild wird als südländisch beschrieben. Durch den Biss des Opfers, dürfte er eine entsprechende Verletzung haben.

Wem ist eine Person mit einer Bissverletzung am Arm aufgefallen? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer: 0211-8700.