Unterbacher See auf der boot

Sich einen frischen Wind um die Nase wehen lassen und entdecken wie sich Segeln anfühlt - dieser außergewöhnliche Moment wird auch auf der diesjährigen Messe boot Düsseldorf (21. bis 29.01.17) wieder zahlreiche Besucher begeistern.

Im Zentrum der Halle 14, gegenüber vom Stand des Unterbacher Sees, ist dazu ein 25x10 m großes Wasserbecken aufgestellt. Windmaschinen sorgen für die richtige Windstärke - und Kinder, aber auch Erwachsene, haben die Chance am Schnuppersegeln teilzunehmen.

Für die ganze Familie stehen leicht zu steuernde Optimisten und kleine Jollen ohne Voranmeldung zur Probefahrt bereit. Erfahrene Segellehrer des Unterbacher Sees geben hilfreiche Tipps und entführen Sie in die Welt des Segelns.



Wen das Schnuppersegeln begeistert, der hat beste Gelegenheiten sich am Stand des Unterbacher Sees (Halle 14/Stand E49), direkt gegenüber dem Segelbecken über Einstiegsmöglichkeiten individuell beraten zulassen.

Ob ein Segel- oder Motorbootkurs auf dem Unterbacher See oder auf dem Ijsselmeer, ein regelmäßiger Wochenkurs oder ein einmaliges Ferienerlebnis – für jedes Talent von morgen wird eine passende Möglichkeit angeboten, um in der nächsten Segelsaison gut beraten in See zu stechen.



Ob für die Ferienreise, den ersten Segelschein oder einfach für zu Hause: Geschickt einen Seemannsknoten zaubern, das darf in der boot Segelschule natürlich nicht fehlen: Die Segellehrer des Unterbacher Sees zeigen den Besuchern den Umgang mit dem Tauwerk. Hier können Sie z.B. lernen, was der Seemannsknoten "Palstek" mit einer Schlange und einem Baumstamm zu tun hat.



Unter der Woche an den Vormittagen werden die fachkundigen Segellehrer des Unterbacher Sees mit Düsseldorfer Schülern für ein reges Treiben bei der Aktion "boot4school" sorgen und die Segelschulfläche für einen etwas anderen Unterricht nutzen: An fünf Stationen dürfen die Kinder in die Welt des Segeln hinein schnuppern. In den vergangenen drei Jahren waren täglich nahezu alle Zeiten ausgebucht.



Alle Informationen rund um das große Naherholungsgebiet für Düsseldorf und den Kreis Mettmann gibt es auch im Internet unter: www.unterbachersee.de