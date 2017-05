Der Kinderschutzbund Düsseldorf startet eine neue Kampagne: Unschlagbares Team

Er ist groß, knuddelig und quietschblau: Der blaue Elefant ist die neue Symbolfigur des Düsseldorfer Kinderschutzbundes. Und zum Dienstantritt des Maskottchens startet auch Bäckermeister Josef Hinkel als neuer Schirmherr für den Kinderschutzbund.

Allein 2016 verzeichnete der Düsseldorfer Kinderschutzbund beim Kinder- und Jugendtelefon fast 200 Anrufe von Kindern in Not. "Das sind Kinder, die so sehr leiden müssen, dass sie anrufen", sagt Prof. Dr. Susanne Schweitzer-Krantz. Für die erste Vorsitzende des Düsseldorfer Kinderschutzbundes ist jedes leidende Kind eines zu viel. Deshalb startet nun die neue Kampagne "Unschlagbar" mit dem blauen Elefanten als Maskottchen und Botschafter.

Entwickelt wurde das Konzept von der Werbeagentur Engelmann & Kryschak. Die Broschüre zur Kampagne ist liebevoll gestaltet und berichtet von den vielfältigen Angeboten des Kinderschutzbundes in der Landeshauptstadt.

"Der blaue Elefant ist dabei stets der große Bruder, der starke Freund. Stark und positiv", erklärt Markus Kryschak. "Unschlagbar" ist der Elefant, unschlagbar sind aber auch die Kinder. "Im wahrsten Sinne des Wortes", wie Schweitzer-Krantz betont. "Unschlagbar in ihren Fähigkeiten, aber auch in ihrem Recht darauf, nicht geschlagen zu werden." Immerhin: Körperstrafen sind rückläufig. "Aber es ist eben nicht null", sagt die 1. Vorsitzende. "Überhaupt keine Körperstrafe muss unser Ziel sein!"

Prominente Unterstützung für den blauen Elefanten gibt's für die nächsten zwölf Monate von Bäckermeister Josef Hinkel. Der hat nämlich aktuell die Schirmherrschaft für den Kinderschutzbund übernommen. Schließlich ist die Initiative zu einem großen Teil auf Spendengelder angewiesen. Als Vater von fünf Kindern ist er für den Job bestens geeignet. Und er verspricht: "Ich habe bereits jede Menge Ideen!"