Unfall mit Pedelec in Wersten FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

Twittern





2017-01-25T11:56+0100 2017-01-25T11:10+0100

Bei einem Sturz mit seinem Pedelec verletzte sich am Dienstag in Wersten ein 56-Jähriger aus Oberhausen schwer. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.