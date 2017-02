Unbekannter Reifenstecher in Flingern unterwegs FOTO: ho FOTO: ho Teilen

2017-02-01T10:21+0100

(ho/ mivi) Kein schöner Anblick, der sich da am Mittwochmorgen auf der Gerresheimer Straße in Flingern bietet. Vierzehn Autos – alle mit auswärtigem Kennzeichen – hatten einen oder zwei Reifen zerstochen. Die Wagen mit Düsseldorfer Kennzeichen standen unbeschadet daneben. Wer allerdings aus München, Unna, Dortmund oder Bad Kissingen kommt, wird sein böses Erwachen erleben, wenn er losfahren will.