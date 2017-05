Uhrenhändler auf offener Straße überfallen

Im Vorfeld einer Uhrenmesse in Wersten wurden am Sonntag vier italienische Uhrenhändler Opfer eines Raubüberfalls. Maskierte und bewaffnete Männer hatten sie auf offener Straße angegriffen und mit einer Schusswaffe bedroht. Die Unbekannten erbeuteten Uhren im Wert von über 100.000 Euro. Ein Fluchtfahrzeug fand die Polizei kurz nach der Tat. Es war von den Tätern angezündet worden.

Um 8.20 Uhr waren vier italienische Händler von Luxus-Uhren auf dem Weg zu einer Uhrenmesse auf einem Veranstaltungsgelände in Düsseldorf-Wersten. Zuvor begaben sie sich in eine gegenüberliegende Bäckereifiliale an der Millrather Straße, um dort zu frühstücken.

Nachdem sie die Bäckerei verlassen hatten, hielt neben ihnen ein Auto. Drei oder vier maskierte Männer stiegen aus und schlugen und traten auf die Händler ein. Die Täter entrissen ihnen die Trolleys und Taschen. Mit einer silberfarbenen Schusswaffe sicherten sie ihren Rückzug in den Wagen und flohen. Eins der Opfer wurde bei dem Überfall verletzt.

Der Wert der entwendeten Markenuhren beläuft sich auf über 100.000 Euro. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung fanden Polizisten in etwa zehn Kilometern Entfernung auf einem Parkplatz ein brennendes Auto. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um das von den Tätern genutzte Fahrzeug handelt. Der Volvo mit den geklauten Kennzeichen wurde durch das Feuer komplett zerstört und zur Spurensicherung sichergestellt.

Speziell an dem Abstellort könnten Passanten wichtige Zeugen sein. Der Parkplatz ist von der Nürnberger Straße aus zu erreichen und liegt in unmittelbarer Nähe zum Sportpark Niederheid.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den Tätern und/oder ihren Fluchtfahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0211-8700.