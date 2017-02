Überraschung: Dä Prinz kütt

(ho) Da staunten die "Spätzünder" nicht schlecht. Mitten in die Probe des Senioren-Chores, der zu den Projekten der BürgerStiftung Düsseldorf gehört, platzte doch tatsächlich Prinz Christian III.

Der Grund: Das Düsseldorfer Prinzenpaar sammelt in seiner Session für die BürgerStiftung. Zum Einzug stimmte der Chor "Et Trömmelche" an, vergaß vor lauter Aufregung aber zwischendurch das Singen.

Das änderte sich, als die Tollität gemeinsam mit Adjudantur und CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann in den Chor mit einstimmte und gemeinsam mit den Senioren "Am alten Schlossturm" sang.

Auch für einen Karnevalsprinzen und sein Gefolge kein alltägliches Unterfangen. Kleiner Wermutstropfen: Venetia Alina konnte ihren Prinzen nicht begleiten. Sie muss sich auskurieren.