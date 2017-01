Udo und die coolen Kinder

Vicky Leandros, Christina Stürmer, Stefanie Heinzmann, Volker Rosin? Die Kinder von Michele Huismann haben mit allen schon gesungen. Aber nur einer ist so total, so völlig, so richtig cool: "Udo Lindenberg." Und der geht ohne die Düsseldorfer "Kids on stage" gar nicht erst auf Tour. Von Yvonne Hofer

Von großer Bühne und Showbusiness ist an diesem Montagabend gerade nichts zu merken. Die Kids on stage proben in der Freizeiteinrichtung Icklack in Flingern. "Hier wird gerade renoviert", erklärt Michele Huismann das Provisorium.

Den Kindern ist das völlig egal. Die meisten von ihnen sind schon alte Hasen. Etliche waren bereits mit Udo Lindenberg auf Tournee. "Dafür müssen sie aber richtig gut in der Schule sein und auch ganz schön diszipliniert", sagt die Chefin des ungewöhnlichen Chors.

Kinder, die mit auf Tour gehen, können in der Zeit nicht zum normalen Schulunterricht, sondern müssen eben unterwegs lernen. Das alles geht natürlich mit Genehmigungen von Eltern, Schule, Jugendamt. Sogar ein Trainingslager gibt es zur Tour-Vorbereitung. "Damit wir wissen, dass die Kinder auch fit sind und durchhalten können."

Die Kinder residieren auf der Tour in 5-Sterne-Hotels. Klingt alles ziemlich ehrgeizig, Huesmann weiß aber auch: "Da sagt ein Kind seine Teilnahme an der Tournee auch ab, weil es lieber Geburtstag feiert."

Übertriebene Ambitionen von Eltern und Kindern sind unerwünscht. "Das ist hier Familie", sagt Amani. Sie hat mit neun Jahren bei den Kids on stage angefangen. Das war 2006.

Zehn Jahre später ist sie eine selbstbewusste junge Frau, die künftig künstlerisch arbeiten möchte. Mit einem selbst geschriebenen Song hat sie sich schon für den Eurovision Song Contest beworben. "Ich bin aber nicht genommen worden", erzählt sie lachend. Sie, Valerie und Lea gehören zu den "Großen".

Zwischen sechs und 20 Jahren sind die Kinder und Jugendlichen alt. Spaß beim Singen haben sie gemeinsam. Und schnell wird dabei klar: Die sind tatsächlich wie eine große Familie. Zuwachs erwünscht.

Für die Tournee von Udo Lindenberg 2017 werden noch Kinder gesucht. Ein Casting findet am 3. März statt.

Schließlich wollen wir noch wissen, wie Udo eigentlich zu den Kids on stage gekommen ist. Michele Huismann lacht und erzählt: "1999 habe ich die Gruppe gegründet. Wir wollten einen Lindenberg-Song aufnehmen für eine Benefiz-Aktion. Im letzten Moment bekamen wir aber von Sony eine Absage. Ich sollte mich an Lindenberg direkt wenden."

Aber wie? "Damals konnte man nicht mal eben im Internet suchen." Also telefonierte sie sich durch die Republik und bekam schließlich den Tipp, das Hotel Atlantic in Hamburg zu kontaktieren.

"Zwei Stunden später rief Udo Lindenberg persönlich zurück!" Seitdem tour Udo mit den kleinen Düsseldorfern durchs Land. Und bleibt immer so total, so völlig, so richtig cool.