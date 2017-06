Tour de France-Fans werden am Flughafen begrüßt FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/ David Young FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/ David Young 2017-06-23T08:50+0200 2017-06-23T08:39+0200

Zum Grand Départ werden bis zu eine Million Besucherinnen und Besucher, auch aus dem Ausland, erwartet.

Ab Montag, 26. Juni, werden sie direkt am Düsseldorfer Flughafen an einem speziellen "Welcome Desk" zum Grand Départ willkommen geheißen.



In dem über 30 Quadratmeter großen Raum auf der Ankunftsebene stehen ehrenamtliche Helfer für Ausküfte zur Verfügung. Zudem gibt es umfangreiches Informationsmaterial über den Grand Départ, die Stadt Düsseldorf und zur Weiterreise mit der Rheinbahn.