Frau von Straßenbahn erfasst Tödlicher Unfall an der Haltestelle "Stockumer Kirchstraße"

Bei einem Unfall ist am Donnerstagmorgen eine Frau so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die 22-Jährige wollte die Fußgängerfurt an der Haltestelle "Stockumer Kirchstraße" überqueren und wurde von einer Straßenbahn erfasst.