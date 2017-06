Grand Départ in Düsseldorf: Teampräsentation steigt heute in Düsseldorf auf dem Burgplatz

Alles klar für die große Teampräsentation der Tour de France 2017 auf dem Burgplatz in Düsseldorf: Die Bühne des Tour-Veranstalters A.S.O. steht. Die 22 Teams mit ihren 198 Fahrern werden am heutigen Donnerstag, 29. Juni, im Rahmen eines dreistündigen Programms ab 18 Uhr auf dem Podium offiziell vorgestellt.

Die Teampräsentation ist traditionell der Auftakt des Grand Départ, der diesmal vom 29. Juni bis zum 2. Juli in Düsseldorf steigt. Mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer werden dazu im Herzen der Landeshauptstadt erwartet. Die Profis werden nach ihrer Vorstellung zudem eine 1,4 Kilometer lange Runde durch die Altstadt fahren und bei der Fahrerparade so ihren vielen Fans ganz nahe kommen. Die Teampräsentation wird im TV übertragen von Eurosport.

"Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist gut vorbereitet und bietet der Tour de France eine großartige Bühne. Wir sind nach der intensiven Vorbereitungszeit froh, dass es jetzt losgeht – und die weltbesten Radprofis nun im Fokus stehen. Der Grand Départ Düsseldorf 2017 soll ein Fest des Radsports werden, bei dem sich die Landeshauptstadt so präsentiert wie sie ist: herzlich, weltoffen und sympathisch", erklärt Oberbürgermeister Thomas Geisel. Die Teampräsentation ist der erste Höhepunkt des Grand Départ Düsseldorf 2017. Die 198 Radprofis werden in der Landeshauptstadt von großen Düsseldorfer Persönlichkeiten wie "Heinrich Heine", "Clara" und "Robert Schumann" und "Joseph Beuys" am Burgplatz begrüßt und auf die Bühne begleitet. Während die Düsseldorfer Prominenten allerdings von sogenannten "Living Sculptures", also Schauspielern, dargestellt werden, treten die jeweils neun Fahrer der 22 Teams persönlich an und stellen sich auf dem Podium am Schlossturm vor.

Moderiert wird die Teampräsentation von den früheren deutschen Radsportstars Marcel Wüst und Jens Voigt. Grundschulkinder der SingPause von der Düsseldorfer Matthias-Claudius-Schule singen mit zwei Sopranistinnen die Europa-Hymne. Aufritte von Radartisten, Tanzgruppen des tanzhaus nrw, der Band Fresh Music Live und von Musikern der Clara-Schumann-Musikschule gehören ebenfalls zum Programm.

Um 18.30 Uhr beginnt die Vorstellung der Tour-Teilnehmer. Durch Interviews mit den Teamkapitänen und weiteren Fahrern erfahren die Zuschauer Details über die Mannschaften und erhalten einen Einblick in deren Chancen bei der großen Rundfahrt.

Nach dem Auftritt auf der Bühne fahren die Teams vom Burgplatz über den Marktplatz, durch die Rheinstraße und anschließend das Rheinufer entlang zum Johannes-Rau-Platz, um die Fans in Düsseldorf zu begrüßen. Am Marktplatz, Grabbeplatz, Johannes-Rau-Platz und Kö-Bogen können Interessierte auf LED-Leinwänden die Teampräsentation live verfolgen. Das Rheinufer bietet sich ebenfalls zum Zuschauen an, da die Fahrer dort lange zu sehen sind und die Sportfläche der Bundeswehr für zusätzliche Unterhaltung sorgt. Außerdem sind Gastronomie-Stände aufgebaut.

Neben Vertreterinnen und Vertretern der Düsseldorfer Stadtgesellschaft werden auch folgende Prominente zur Teampräsentation erwartet: Prinz Albert II von Monaco, Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Dr. Simone Bagel-Trah, Aufsichtsratsvorsitzende Henkel AG & Co. KGaA, Harald Christ, Vorstandsvorsitzender ERGO Beratung und Vertrieb AG, Peter Frymuth, Vize-Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Fotokünstler Andreas Gursky, Bahnrad-Olympiasieger Udo Hempel, Joop Zoetemelk, niederländischer Toursieger 1980, Vincent Muller, Generalkonsul der Französischen Republik, Gisela Wasken, Regierungspräsidentin Köln, Düsseldorfs Ehrenbürger Albrecht Woeste und Ex-Radprofi Marcel Wüst, unter anderem Träger des grünen Trikots.