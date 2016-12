Straßenraub: Mann auf Charlottenstraße überfallen

Zwei unbekannte Täter beraubten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 32 Jahre alten Mann auf der Charlottenstraße. Dieser erlitt Verletzungen, die stationär in einer Klinik behandelt werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei beobachtete ein Zeuge gegen 4 Uhr, wie auf der Charlottenstraße/ Grupellostraße der 32-Jährige offenbar vor zwei unbekannten Männern davonrannte. Das Duo holte ihn jedoch ein, schlug ihn zu Boden und prügelte dann weiter auf ihn ein.

In der Folge raubten die Kriminellen ihrem Opfer die Geldbörse und flüchteten schließlich in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 32 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 zu melden.