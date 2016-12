„Sting“ live im Sparkassenpark

Nach der Veröffentlichung seines neuen Albums "57TH & 9TH" wird sich Sting auf einem besonderen, variationsreichen Live-Zyklus präsentieren, der Clubshows ebenso wie Konzerte in Theatern, Arenen und Festivalauftritte in aller Welt beinhaltet. Neben seinen Hallenkonzerten kündigte Sting nun zwei Open Air Shows an. Am 24. Juni tritt er im Sparkassenpark Mönchengladbach auf.

Auf seiner "57TH & 9TH-Tour" wird er von einer dreiköpfigen Band begleitet, zu der sein langjähriger Gitarrist Dominic Miller, Schlagzeuger Josh Freese und Gitarrist Rufus Miller gehören.

Stings zwölftes Solo-Studioalbum "57TH & 9TH", sein erstes Rock/Pop-Projekt seit mehr als einem Jahrzehnt, ist seit dem 11. November im Handel. Die Sammlung von zehn neuen Songs zeigt Stings stilistische Bandbreite von der rauen, Gitarren getriebenen ersten Single "I can't stop thinking about you" über die Road Warrior-Symbolik von "Petrol Head" bis zur Hymne "50,000". Die von Martin Kierszenbaum produzierte CD wurde in nur wenigen Wochen aufgenommen. Mit dabei die bewährten Sting-Mitstreiter Dominic Miller (Gitarre) und Vinnie Colaiuta (Drums) sowie Schlagzeuger Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n' Roses), Gitarrist Lyle Workman und die Backing Vocals von der aus San Antonio stammenden Tex Mex- Band The Last Bandoleros.

Stings Unterstützung für Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Live Aid dokumentieren sein weltweites humanitäres Engagement. Mit seiner Ehefrau Trudie Styler gründete er 1989 den Rainforest Fund zum Schutz der Regenwälder und ihrer bedrohten Bevölkerung. Gemeinsam haben sie 17 Konzerte organisiert, um die Welt für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren und Spenden zu sammeln. Seither hat sich der Rainforest Fund zu einem Netzwerk miteinander verbundener Organisationen entwickelt, die in mehr als 20 Ländern und drei Kontinenten arbeiten.

"Es gibt kaum die richtigen Worte, um die Großartigkeit dieses Konzerts zu beschreiben. Wir sind stolz darauf, dieses exklusive Konzert am 24. Juni 2017 im Sparkassenpark zu ermöglichen", so Geschäftsführer der Hockeypark Betriebs GmbH & Co. KG, Michael Hilgers.