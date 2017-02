Stadtwerbung, Helau!

(ho) Düsseldorf Marketing & Tourismus setzt verstärkt auf bewegte Bilder. Nach der erfolgreichen filmischen Bewerbung des Weihnachtsmarktes ist jetzt der Karneval an der Reihe.

Am Montag, 27. Februar, ist Rosenmontag. Spannendste Frage für Düsseldorfer an diesem Tag: Was haben Jacques Tilly und sein Team diesmal wieder ausgeheckt? Wer fühlt sich auf den Schlips getreten? Wer wird messerscharf satirisch aufs Korn genommen?

Genau deshalb ist Tilly jetzt auch der Hauptakteur des Kurzfilms "Der Düsseldorfer Rosenmontagszug und die Wagen von Jacques Tilly". Gedreht hat ihn der Düsseldorfer Filmemacher Steve Antonin.

Mit dem Film wird ab sofort der Düsseldorfer Karneval in den Sozialen Medien beworben.

Einen besonderen Gag hat Frank Schrader auch noch parat: "Ab Donnerstag läuft eine Kurz-Version drei Wochen lang in Kölns größtem Kino!"

Besonderer Charme des Beitrags: Am Ende werden die Kölner zum Feiern nach Düsseldorf eingeladen. Stadtmarketing, Helau!