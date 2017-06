Staatsschutz ermittelt nach Feuer im Hinterhof FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-06-12T15:23+0200 2017-06-12T15:19+0200

Nach einem Feuer in einem Hinterhof an der Corneliusstraße am Freitagabend hat der Staatsschutz der Düsseldorfer Polizei die Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen derzeit von Brandstiftung aus und suchen weitere Zeugen des Geschehens.