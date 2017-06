Neue Veranstaltung für Multiple Sklerose-Betroffene Sport als Ventil für MS-Patienten FOTO: BikeBlogBerlin FOTO: BikeBlogBerlin 2017-06-23T10:57+0200 2017-06-23T10:48+0200

Am Mittwoch, 28. Juni, findet um 19 Uhr zum ersten Mal ein "MS Meet Up" in Düsseldorf statt. Multiple Sklerose-Betroffene sowie Familienangehörige und Freunde erwartet hier ein unterhaltsamer und informativer Abend unter dem Motto "Sport als Ventil für MS-Patienten" mit spannenden Impulsen von prominenten Gästen wie Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel sowie Radsportler und MS-Patient Andreas "Besi" Beseler.