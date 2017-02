Der neue Zugweg 2017: Sperrungen an Rosenmontag

Einen völlig neuen Weg nimmt in diesem Jahr der Düsseldorfer Rosenmontagszug am 27. Februar.

Statt am Rheinufer startet der Zug um 11.27 Uhr auf der Corneliusstraße und zieht über die Hüttenstraße, Graf-Adolf-Straße, Königsallee, Theodor-Körner-Straße, Heinrich-Heine-Allee durch die Altstadt und anschließend über Bilkerstraße, Haroldstraße, Hohe Straße, Benrather Straße, Breite Straße, Friedrichstraße bis zur Auflösung an der Bachstraße.

Die geänderte Streckenführung erfordert eine Reihe von Sperrungen und Halteverbotszonen, von denen insbesondere die Anwohner der Mecumstraße, Erasmusstraße und Corneliusstraße betroffen

sind. Das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. hat aus diesem Grund einen Infoflyer vorbereitet, der in den kommenden Tagen an die betroffenen

Haushalte verteilt wird.

Für die Aufstellung des Rosenmontagszuges ist es notwendig, am 27. Februar ab 8 Uhr von der Straße Auf'm Hennekamp den

Bereich Mecumstraße-Erasmusstraße-Corneliusstraße in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr zu sperren. Gleiches gilt auch für

die Hüttenstraße zwischen Corneliusstraße und Graf-Adolf-Straße.

Die Sperrung wird dort bis ca. 16 Uhr anhalten.

Besondere Halteverbotszonen ergeben sich auf der Erasmusstraße zwischen Feuerbachstraße und Färberstr sowie beidseitig auf der

gesamten Corneliusstraße.

Ebenfalls ab 8 Uhr kommt es zu Richtungssperrungen in den Seiten und Zufahrtstraßen rund um die Aufstellstrecke, wie u.a. auf

der Herzogstraße, Fürstenwall, Oberbilker Allee, Kirchfeldstraße. Hier bitte auf die Hinweise des Amtes für Verkehrsmanagement

achten.

Bereits ab 7.30 Uhr kommt es zur Sperrungen rund um den Bereich Südring/ Merowinger Straße, Suitbertusstraße, Auf'm Hennekamp,

Mecumstraße. Hierbei werden Halteverbotszonen in den Bereichen Suitbertusstraße (zwischen Höhe Merowinger bis Himmelgeister

Straße), Fruchtstraße (zwischen Höhe Buystraße und Höhe Mecumstraße) sowie auf der Mecumstraße (zwischen Auf'm Hennekamp

und Feuerbachstr) eingerichtet.

Weitere besondere Sperrungen des Straßenverkehrs betreffen den Kö-Bogen-Tunnel ab 08.00 Uhr. So wird die Ausfahrt Altstadt von

der Kaiserstraße kommend gesperrt. Die Ausfahrt Immermannstraße wird in Richtung Berliner Allee wie auch die Abbiegespur im Kö-

Tunnel von der Berliner Allee kommend in Richtung Altstadt gesperrt.

Das Parkhaus Kö-Bogen ist zu dieser Zeit nicht erreichbar und auch eine Ausfahrt während der Sperrung ist nicht möglich.

Aufgrund des neuen Zugweges wird in diesem Jahr auch die Heinrich-Heine-Allee bis Ratinger Straße ab 08.00 Uhr gesperrt. Hier

ergeben sich besondere Halteverbotszonen im Bereich Theodor-Körner-Straße bis Grabbeplatz.

Weitere neue Halteverbotszonen befinden sich in den Bereichen Breite Straße (in Höhe Benrather Straße bis Höhe Graf-Adolf-Platz), Bachstraße (in Höhe Friedrichstraße bis Höhe Bilker Allee) und Zimmerstraße (in Höhe Bilker Allee bis Höhe Corneliusstraße).

Der von der Aufstellstrecke (Corneliusstraße) und Zugstrecke (Friedrichstraße) umschlossene Bereich (Talstraße, Jahnstraße sowie die sich in dem Bereich befindlichen Teile der Aderstraße, Luisenstraße, Herzogstraße, Fürstenwall, Kirchfeldstraße und Bilker Allee) ist während der Sperrphase nur über die Weberstr. im Süden des Bereiches zu erreichen, bzw. zu verlassen.

Hierzu wird die Durchfahrtsbeschränkung auf der Heresbachstraße in Richtung Brunnenstraße aufgehoben. Mehrere Änderungen im Linienverkehr von Bussen und Bahnen Wo Verkehrsmittel den Rosenmontagszug kreuzen, werden Busse und Bahnen kurzfristig umgeleitet. Generell gilt am Rosenmontag der Samstagsfahrplan.

Aufgrund des Rosenmontagszuges ändern sich auch einige Linienwege der Rheinbahn.

Die U-Bahn Linien

• U72 ändert ab 10 Uhr den Linienweg von Bilk S-Bahnhof in Richtung Universität Nord und fährt nicht in Richtung Volmerswerth bzw. von Volmerswerth kommend.

Straßenbahnen

• Linie 706 verkehrt von 10 Uhr bis 18 Uhr im 10 Minuten Takt nur zwischen Merowinger Straße und Düsseldorf Hauptbahnhof

• Linie 709 verkehrt von 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr im 10-Minuten-Takt

nur zwischen Gerresheim Krankenhaus und Düsseldorf Hauptbahnhof

sowie von der Haltestelle Polizeipräsidium bis Neuss Theodor-

Heuss-Platz

Buslinien

• Die Buslinien SB50,780,782 und 785 werden von 08:00 Uhr bis etwa

18 Uhr ab der Haltestelle Uni Kliniken umgeleitet und enden an der Haltestelle "Hauptbahnhof".

• Linie 726 verkehrt von 9.31 Uhr bis 14.01 Uhr nur zwischen

Aachener Platz bis Haltestelle Landtag / Kniebrücke bzw. von 14:39

Uhr bis 19:09 Uhr nur zwischen Landtag / Kniebrücke