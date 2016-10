Diskussion ums Düsseldorfer Schauspielhaus: SPD und Grüne bringen Bürgeranleihen ins Spiel

(ho) Das Düsseldorfer Schauspielhaus und kein Ende. Jetzt beziehen SPD und Grüne Stellung.

"Das Schauspielhaus gehört in das Zentrum unserer Stadt und kann nach seiner Sanierung sowohl baulich als auch kulturell wieder in die Mitte der Stadtgesellschaft rücken. Auch dank der künstlerischen und partizipativen Philosophie von Intendant Wilfried Schulz und seinem Team haben wir eine große Chance, wieder breitere Schichten der Stadtgesellschaft an das Schauspielhaus zu binden", sagt SPD-Ratsherr Philipp Tacer, Mitglied im Kulturausschuss und Aufsichtsrat des Schauspielhauses.

Und die Sozialdemokraten haben auch gleich eine Idee, wie die teure Sanierung des Theatergebäudes am Gustaf-Gründgens-Platz gestemmt werden könnte.

Die SPD könne sich vorstellen, eine Bürgeranleihe aufzulegen. So hätten alle, denen das Haus am Herzen liegt, die Möglichkeit, sich finanziell an der Sanierung zu beteiligen.

"Dies wäre eine gute Wertanlage in die Zukunft unserer Stadt und zugleich eine vertrauensvolle Kapitalanlagemöglichkeit für die Bürger*innen in Düsseldorf", sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Raub.

Die heftigen Diskussionen zur Zukunft des Schauspielhauses bewertet er positiv. "Die vielen Wortmeldungen und Kommentare in der letzten Woche lassen nur einen Schluss zu: Die Düsseldorfer*innen wollen ein saniertes und strahlendes Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz. Und das ist gut so. Jetzt gilt es gemeinsam dafür zu sorgen, dass Klarheit über den baulichen Zustand und eine ausreichende Finanzierung sichergestellt werden können."

Die Grüne Ratsfraktion hat sich gleich mit vier Punkten in einem einstimmigen Beschluss festgelegt:

"Das Schauspielhaus bleibt Schauspielhaus im Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz" heißt es da. Die aktuelle Schließung müsse für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen genutzt werden.

Klare Aussagen zum Zustand des Gebäudes sowie zu notwendigen Maßnahmen und Kosten seien erforderlich.

Ferner heißt es: "Für die Planung und Umsetzung der Sanierung benötigen wir eine professionelle Projektsteuerung, die alle Maßnahmen kontrolliert und den Prozess insgesamt steuert." Und in Sachen Finanzierung sind die Grünen ganz bei den Ampel-Kollegen von der SPD: "Wir sind offen für die Einbeziehung von bürgerschaftlichem Engagement mit einer Bürger*innen-Stiftung oder durch Bürger*innen-Anleihen."