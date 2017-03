Düsseldorfs Nacht der Museen So französisch wie noch nie FOTO: Garvril Blan/ Heinrich-Heine-Institut FOTO: Garvril Blan/ Heinrich-Heine-Institut 2017-03-23T08:59+0100 2017-03-23T08:54+0100

Die Nacht der Museen am Samstag 25. März, wird so französisch wie noch nie - und findet so früh statt wie noch nie. Der Grund: Am 1. Juli startet erstmals die Tour de France, das größte Radrennen der Welt, in Düsseldorf. Am Samstag sind es noch knapp 100 Tage bis dahin. Von Yvonne Hofer