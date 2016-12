Smart stürzt in Rhein FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

Am Freitagabend kam es am Rheinufer, unterhalb der Rheinterrasse, zu einem ungewöhnlichen Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf. Ein Smart "Fortwo" wurde aus bisher ungeklärter Ursache vom Parkplatz aus in den Rhein gefahren. Die beiden Insassen, zwei ältere Männer, wurden dabei leicht verletzt.