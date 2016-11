Smart Heizen - Ein Informationsabend

Wie tausche ich ein Thermostat aus? Welche Vorteile haben programmierbare Thermostate? Welche Vorteile vernetzte Thermostate in Smart-Home Systemen? Und wie bediene ich die Thermostate richtig? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es beim Informationsabend in der Beratungsstelle Düsseldorf der Verbraucherzentrale NRW.

In bewährter Kooperation durchleuchten die Verbraucherschützer gemeinsam mit Umweltamt und Stadtwerke Düsseldorf das Thema am Dienstag, 8. November, von 17.30 bis 20 Uhr, in den Räumen der Verbraucherzentrale NRW, Immermannstr. 51.

Friedhelm Lentzen, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, zeigt, welche Faktorenneben der Regelung auf Heizenergieverbrauch und -kosten wirken.

Philipp Meidl, Leiter der Energieberatung der Stadtwerke Düsseldorf, geht auf das Zusammenspiel von zentraler- und Einzelraumregelung ein und erläutert die gesetzlichen Vorgaben.

Stefan Nakazi, Energiereferent der Verbraucherzentrale, beleuchtet vernetzte Thermostate und deren Einbindung in Smart Home Systeme.

Stefan Wenzel, Sachgebietsleiter Klimaschutz beim Umweltamt Düsseldorf, stellt die Förderung zur Heizungsoptimierung durch die Stadt Düsseldorf und den Bund vor.

Nach den Vorträgen bleibt genügend Raum zum Diskutieren. Informationsmaterial und Anschauungsmodell liegen aus.

Eine kostenfreie Anmeldung ist erforderlich unter Telefon: 0211-71064930 oder E-Mail: duesseldorf.energie@verbraucherzentrale.nrw