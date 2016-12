Sirenentest in Düsseldorf war erfolgreich

Erfolgreich verlief der Probealarm der 80 Sirenen im Düsseldorfer Stadtgebiet am Mittwoch, 7. Dezember.

Planmäßig um 11 Uhr gaben die Warnanlagen das Signal "Entwarnung" mit einem einminütigen Dauerton. Um 11.06 Uhr folgte das Signal "Warnung", ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton, wodurch die Düsseldorfer im Ernstfall aufgefordert werden, schnellstmöglich Gebäude oder Wohnungen aufzusuchen und das Radio einzuschalten.

Der Probealarm wurde um 11.12 Uhr mit einer erneuten "Entwarnung" beendet. 240 Menschen meldeten sich bei der Feuerwehr an, um sich zu erkundigen oder Hinweise zum Probelauf zu geben. 60 Rückmeldungen wurden am Gefahrentelefon im Zusammenhang mit dem Sirenenprobelauf entgegengenommen. Rund 110 Personen meldeten sich über Facebook.

Das in diesem Jahr installierte Überwachungs- und Rückmeldesystem wurde ebenfalls beim heutigen Sirenenlauf mit getestet und ist schon jetzt eine erfolgreiche Investition: Bei einigen Warnanlagen liefen ausschließlich die beiden Entwarnungstöne, was im Auswertungsprotokoll des neuen Systems schnell zu erkennen war. Damit können Fehlerquellen sofort erkannt und Fehlauslösungen direkt lokalisiert werden. Auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung über die verschiedensten Kanäle bestätigten dies.

65 Menschen (2016: 35; 2015: 105) riefen über den Notruf 110 und 112 die beiden Leitstellen von der Feuerwehr oder der Polizei an, da sie teilweise weder von dem Funktionstest gehört hatten, noch wussten, was in diesem Fall zu tun ist. Erfreulich: Die meisten Anrufer waren durch die breit gefächerte Berichterstattung der Medien und in den sozialen Netzwerken informiert und meldeten aus allen Stadtteilen, ob und in welcher Lautstärke die Sirenen zu hören waren.

In einigen Einzelfällen berichteten Anrufer, dass die Sirene vermutlich nicht mitgelaufen oder zu leise gewesen sei, so beispielsweise in Bereichen der Stadtteile Derendorf und Düsseltal. In den nächsten Tagen werden durch die Feuerwehr alle Rückmeldungen zu den Anrufen, vielen Kommentaren und Nachrichten in den sozialen Netzwerken ausgewertet und überprüft sowie erkennbare Fehlerquellen abgestellt.

Das Ergebnis der noch ausstehenden Auswertung wird dazu genutzt, um eventuell noch vorhandene Beschallungslücken mit zusätzlichen Anlagen zu schließen oder bestehende Anlagen aufzurüsten und somit die Wahrnehmung des Sirenenalarms zu verbessern.

Der nächste Probealarm der Sirenen ist für Frühjahr 2017 im Stadtgebiet Düsseldorf geplant.