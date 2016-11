Sicher durch die Dunkelheit FOTO: mivi FOTO: mivi Teilen

Sicher unterwegs in der Dunkelheit: Im "zentrum plus" der AWO an der Siegstraße in Unterbilk gab Polizeihauptkommissar Joachim Tabath interessierten Seniorinnen und Senioren Tipps zu sicherer Bekleidung in der dunklen Jahreszeit. Von Milka Vidovic