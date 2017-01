Sexuelle Belästigung in der S8

Ein 40-jähriger Mann hat am Samstag um 4.30 Uhr in der S8 auf dem Weg von Düsseldorfer Hauptbahnhof bis Kleinenbroich eine 41-jährige Solingerin sexuell belästigte.

Eine 41-jährige Frau meldete sich telefonisch bei der Polizei und berichtete, dass sie in der S8 von einem Mann sexuell belästigt wurde. Die Solingerin konnte eine Personenbeschreibung abgeben. Bundespolizisten erkannten den Täter am Hauptbahnhof Mönchengladbach und nahmen ihn fest.

Auf der Wache identifizerte das Opfer den Täter. Während ihrer Aussage zur Tat gab sie an, dass der Festgenommene am Düsseldorfer Hauptbahnhof in die S8 zustieg und sich direkt neben sie setzte, obwohl viele andere Plätze frei waren. Er rieb sein Bein an ihrem und als sie von ihm wegrückte, rückte er nach. Doch das war noch nicht genug. Er legte seine Hand hinter die Solingerin und fasste an ihr Gesäß. Daraufhin sprang sie auf, schrie ihn an und verließ die Bahn in Kleinenbroich.

Nachdem ein Richter Haft anordnete, wurde der marokkanische Staatsangehörige in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Täter muss sich nun innerhalb der nächsten Woche im beschleunigten Verfahren wegen der sexuellen Belästigung vor Gericht verantworten.