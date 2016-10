Unfassbares Verbrechen Seniorin in Altstadt sexuell missbraucht FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

Twittern







Am Sonntagvormittag geschah in der Altstadt ein unfassbares Verbrechen: Ein Mann überfiel eine etwa 80-jährige Seniorin und verging sich an ihr. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach dem Täter.