Neue Videoüberwachung am Burgplatz: Sehr, sehr scharfe Bilder!

Ganz kurz demonstriert der Beamte in der Altstadtwache der Düsseldorfer Polizei das Zoom der neuen Überwachungskamera an der Treppe am Burgplatz. Ganz nah ist plötzlich das Schaf auf der Oberkasseler Rheinwiese. Der Monitor zeigt ein sehr, sehr scharfes Bild! Von Yvonne Hofer