Schüsse mit Luftgewehr auf ein Kind?

Ein beschädigter Fahrradhelm eines kleinen Mädchens löste am Wochenende eine Polizeiermittlungen aus. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, weil sie am Helm der Vierjährigen sechs Einschusslöcher fanden. Ob sie von einem Luftgewehr stammen könnten, ist bisher nicht klar.

Am Samstag meldete sich de Mutter der Vierjährigen gegen 17.15 Uhr bei der Polizei und zeigte den Vorfall an. Zu der Zeit, als das kleine Kind beschossen worden sein soll, hielt es sich auf einem Spielplatz am Hermannplatz in Flingern-Nord auf. Das Mädchen blieb dabei unverletzt.

Bei der Untersuchung des Fahrradhelmes fand die Polizei tatsächlich insgesamt sechs Einschusslöcher. Ob sie wirklich von einem Luftgewehr stammen, wird derzeit geprüft.

Die Beamten suchen Zeugen des Vorfalls. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.