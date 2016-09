Schon wieder ein Halskettenraub FOTO: Fotolia FOTO: Fotolia Teilen

Eine 79-jährige Düsseldorferin wurde am Samstag gegen 18.10 Uhr Opfer eines Straßenraubes. Der Räuber entriss der Seniorin die Halskette. Anschließend konnte er unerkannt flüchten. Die Frau wurde leicht verletzt, erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Beamten der "EK Band" ermitteln auch in diesem Fall und prüfen Parallelen zu den vorausgegangenen Fällen.