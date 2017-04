Schönes & Scheußliches: Meckenstock versteigert zu Ostern FOTO: www.headshot-atelier.de FOTO: www.headshot-atelier.de 2017-04-13T17:27+0200 2017-04-13T17:19+0200

Zum zwölften Mal versteigert Manes Meckenstock an Karfreitag, 14. April, um 18 Uhr im Kurhaus am Volksgarten, Auf'm Hennekamp 101, Schönes und Scheußliches für einen guten Zweck. In diesem Jahr geht der Erlös an den Verein Spendezeit e.V..



Vom gestifteten Edel-Trödel über kleine Kostbarkeiten bis hin zu schrägen Überraschungsbomben kommt alles unter den Hammer.



Ersteigert werden können unter anderem Präsentkörbe von Lettinis und Jordans Olivenöl, Tickets für das Kommödchen und Fortuna Düsseldorf, ein hochwertiges Timo Boll-Tischtennis-Trikot, Maßhemden vom Herrenausstatter Schäffner, ein Reisegutschein des Fernreisespezialisten Explorer, eine Brauereiführung durch's Kürzer, Weine von den Weingütern Dr. Loosen und Wolf und Champagner von Johannes Graf v. Spee und vieles mehr!



Höhepunkt der Versteigerung ist ein Werk der in Düsseldorf lebenden Künstlerin Nicola Meurer: Eine Ansicht des Rheinturms.



Vorbesichtigung ab 17 Uhr – Beginn der Versteigerung 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.