Sankt Martin reitet wieder durch die Stadt

Düsseldorf steht in diesen Tagen ganz im Zeichen von St. Martin. Dem alten Brauch folgend, ziehen mehr als 130 Martinszüge durch die Landeshauptstadt. Hinter St. Martin hoch zu Ross folgt die große Kinderschar, auch heute noch vielfach mit selbst gebastelten Laternen.

Höhepunkt des Martinsbrauchtums ist der abendliche Zug durch die engen Straßen und Gassen der Düsseldorfer Altstadt am Donnerstag, 10. November, ab 17 Uhr. 1886, vor mehr als 125 Jahren, wurde dieser Zug erstmals organisiert.

In den beiden Wochen rund um den Martinstag findet an jedem Abend in mindestens einem Düsseldorfer Stadtteil ein Martinszug statt, bei dem Kinder und Erwachsene mit erleuchteten Laternen hinter Ross und Reiter her ziehen und dabei die überlieferten Lieder singen. Während in den einzelnen Stadtteilen oft Schulen, Kindergärten oder Schützenvereine als Veranstalter der Martinszüge fungieren, hat sich für den Bereich der Düsseldorfer Altstadt 1925 die Vereinigung der Freunde des Martinsfestes e.V. zusammengefunden.

Der Zug durch die Altstadt beginnt um 17 Uhr an der Ratinger Straße/Ecke Ursulinengasse und zieht über die Straße "Altestadt" weiter über Ratinger-, Neubrück -, Mühlenstraße, Burgplatz, Kurze-, Andreas-, Hunsrücken- und Bolkerstraße zum Marktplatz. Eingangs des Platzes wird die Geschichte von Sankt Martin verlesen. Dann folgt auf dem Marktplatz gegen 17.30 Uhr die erste Mantelteilung. Von dort geht es rund um den Carlsplatz und weiter über Mittelstraße und "Rheinort" zum Burgplatz. Dort findet gegen 18 Uhr die zweite Mantelteilung statt. Anschließend löst sich der Zug auf. Die Darstellung der Rollen von St. Martin und dem Bettler liegt wieder in bewährten Händen. Als St. Martin reitet Engelbert Jäger (63) im Zug, als Bettler ist Branko Alfermann (48) dabei.

Die Vereinigung der Freunde des Martinsfestes zeichnet nicht nur für den großen Zug verantwortlich, sie organisiert auch eine Reihe von Veranstaltungen, die das Brauchtum zum Martinsfest stärken sollen. Dazu gehört vor allem eine große Ausstellung von Martinslampen. Auch in diesem Jahr gab es mehrere Gemeinschaftsarbeiten, insgesamt machten mehrere hundert Kinder mit. Die besten Arbeiten werden prämiert. Vor der Mantelteilung auf dem Marktplatz wird Oberbürgermeister Thomas Geisel die Preise im Rathaus überreichen.

Die Bräuche zum Martinsfest reichen bis weit ins Mittelalter zurück. Das liegt sicher auch daran, dass der Ruf des Heiligen Martin schon im 11. Jahrhundert vom Franken bis in das Sachsenland gedrungen war. Bereits im 5. Jahrhundert wählten ihn Kirchen, Klöster und Hospitäler zum Patron. Dazu beigetragen haben mag das geradlinige Eintreten von Martin für das Christentum. Der Sohn eines heidnischen römischen Offiziers 316 in Westungarn geboren ließ sich mit 18 Jahren taufen. Zuvor hatte er vor Amiens noch als Heide aus Barmherzigkeit mit einem Bettler seinen Soldatenmantel geteilt. Bald nach der Taufe verließ Martin das Heer und wurde Einsiedler. Er lebte in verschiedenen Klöstern und wurde schließlich um 370 gegen seinen Willen zum Bischof von Tours in Frankreich gewählt. 397 soll er gestorben sein.

Die Düsseldorfer Martinszüge auf einen Blick

Altstadt

Freunde des Martinsfestes, 10.11., 17 Uhr, Stiftsplatz

Angermund

Friedrich-von-Spee Schule, 4.11., 17.15 Uhr, Am Litzgraben

Städt. KITA, 7.11., 17.30 Uhr, Angeraue

Benrath

Martinsfreunde, 9.11., 17 Uhr, Erich-Müller-Strasse

KiTa St. Cäcilia, 11.11., 17 Uhr, Wimpfener Straße

Paulsmühler Martinsfreunde, 9.11., 17 Uhr, Einsiedelstraße

Bilk

Montessori Kinderhaus, 10.11., 17 Uhr, Ulenbergstr. 102

Kita Kumulus, 4.11., 17.25 Uhr, Brinckmannstraße 22

Martinsfreunde Bilk, 10.11., 17 Uhr, Siegplatz

KITA Wawuschels, 8.11., 17.30 Uhr, Aachenerstraße 39

KITA St. Bonifatius, 7.11., 17 UhrSternwart-/Fleher Straße

KITA St. Ludger, 7.11., 17 Uhr, Merowingerstraße

Bonifatiusschule, 9.11., 17 Uhr, Im Dahlacker

Carlstadt

Familienzentrum Mitte, 9.11., 17 Uhr Mariensäule

Derendorf

KITA Dreifaltigkeit , 7.11., 17 Uhr, Bülowstraße 5

Heimatverein Derendorfer Jonges, 4.11., 17 Uhr, Golzheimer- / Ottweiler Straße

Kita Metzer Straße, 8.11., 17.30 Uhr, Metzer Straße 11-13

Düsseltal

Paulusschule, 8.11., 17 Uhr, Schillerstraße

KITA St. Paulus, 11.11., 17.30 Uhr, Pauluskirche

EGS Brehm-Schule, 3.11., 17 Uhr, Matthäi-Kirche, Lindemannstraße

AWO Kita Pusteblume, 14.11., 17.15 Uhr, Liststraße

Matthäi Kirchengem., 5.11., 17 Uhr Lindemann- / Schumannstraße

Eller

Städt. GGS , 2.11., 17 Uhr, Bingener Weg

Städt. Familienzentrum, 2.11., 17 Uhr, Büllenkothenweg

GGS Deutzer Straße , 7.11., 17 Uhr, Waldshuter Straße

Kath.Grundschule, 4.11., 17 Uhr, Fuldaer Straße

KITA Richardstraße, 7.11., 17 Uhr Richardstraße 8

GGS Richardstraße, 8.11., 17 Uhr., Richardstraße 14

Flehe

St. Sebastianus, 9.11., 17 Uhr, Fleher Kirche

Flingern

KITA St. Vinzenz, 9.11., 17.20 Uhr, Vinzenzplatz / Kirche

DRK Metro-Sternchen, 8.11., 17.15 Uhr, Metrostraße

DRK Metro-Sternchen II, 8.11., 17.15Uhr, Walter-Eupen-Straße

DRK Metro-Sternchen III, 7.11., 17.15 Uhr, Metrostraße

KITA Diakonie, 3.11., 17.30 Uhr, Daimlerstraße

KITA Liebfrauen, 9.11., 18.15 Uhr, Schulhof Montessori Hauptschule

KITA St. Hildegard, 11.11., 17.45 Uhr, Degerstraße

Städt. GGS, 7.11., 18 Uhr, Flurstraße

Städt. Kita , 2.11., 16.30 Uhr, Sterntaler Weg

KiTa Genießerkind, 10.11., 16.30 Uhr, Neanderstraße

Friedrichstadt

Ev. KITA , 8.11., 17 Uhr, Fürstenwall 186 a

GGS Helmholtzstraße, 9.11., 17 Uhr, Schulhof GGS Helmholtzstraße 16-18

Pfarrgemeinde St. Peter, 8.11., 17 Uhr Kirchfeldstraße

Garath

Schützenverein, 3.11., 17 Uhr, Josef-Kleesattel-Str. und 16.45 Uhr, Neustrelitzer Str.

HELL-GA/SOS Kinderdorf , 2.11., 17 Uhr, Ricarda-Huch-Straße 3

Diakonie, 7.11., 17 Uhr, Julius-Raschdorff-Str. 4a

Gerresheim

Ev. Familienzentrum , 7.11., 17 Uhr, Hardenbergstraße

Ostparksiedlung, 5.11., 17.30 Uhr, Volmeweg/Brölweg

Aktionsgem. Martinus,10.11., 17 Uhr, Am Poth

Aktionsgem. Martinus, 8.11., 18 Uhr, Quadenhofstraße

KITA Urmelhaus, 7.11., 17 Uhr Märkische Straße

KiTa´s Dreherstr. 202 und 210, 6.11., 17.15 Uhr, Lohbachweg

KiTa St. Margareta , 9.11., 17, Basilika St. Margareta

Golzheim

KiTa der Diakonie, 8.11., 17 Uhr, Tersteegenstraße

Grafenberg

Bürgerverein , 9.11., 17 Uhr, Altenbergstraße

Hamm

St. Seb. Schützenbruderschaft, 8.11., 17 Uhr, Florensstraße

Hassels

KITA Wunderland, 10.11., 17.30 Uhr, Potsdamer Straße 43

Martinsfreunde, 8.11., 16.45 Uhr, Neuenkampstraße

Diakonie Hasselsstraße, 3..11., 17.30 Uhr, Hasselsstraße 69a

Heerdt

GGS Heinrich-Heine, 3.11., 17 Uhr, Diesterwegstraße

Hellerhof

Bürgerverein Hellerhof , 4.11., 17 Uhr, Ingeborg-Bachmann-Straße

Montessori-Kinderhaus St. Matthäus ,10.11., 16.30Uhr, Carlo-Schmid-Straße

Ev. Kita Diakonie, 9.11., 17.30 Uhr, Dresdener Straße

Himmelgeist

KiTa St. Nikolaus, 9.11., 18 Uhr, Nikolausstraße

Pfarrei St. Nikolaus, 12.11., 17 Uhr Maikammer / Steinkaul

Holthausen

Heimatverein Holthausen, 10.11., 17 Uhr, Walter-Rathenau-Straße

KiTa Luise-Nolte Familienzentrum. 8.11., 17.30, Am Falder

Itter

Martinsfreunde Itter, 10.11., 17.15 Uhr, Freiw. Feuerwehr Itterstr.

Kath. Kinderhaus, 9.11., 17.30 Uhr, Sankt Hubertus Kirche

Kaiserswerth

Kath. KIGA St. Suitbertus, 9.11., 17.10 Uhr, An St. Swidbert

St.Seb.-Bruderschaft 1285 Kaiserswerth, 10.11., 16. 45 Uhr, Fliednerstraße

Kalkum

St. Martinskomitee, 12.11., 17 Uhr, Unterdorfstraße

Knittkuhl

KiTa Am Türmchen, 11.11., 17.30 Uhr, Am Mergelsberg

GGS Knittkuhl, 10.11., 17.30 Uhr, Am Mergelsberg

Lichtenbroich

Leetebrok e. V., 8.11., 17 Uhr, Einbrunger Weg

Lohausen

St. Seb Schützenverein , 4.11., 17Uhr, KGS Im Grund

Lörick

Diakonie Kita , 8.11. , 17 Uhr, Grevenbroicher Weg

Bürgerverein , 11.11., 17 Uhr, Grevenbroicher Weg

KiGA Maria, Hilfe.d.C., 9.11., 17 Uhr, Löricker Straße

Ludenberg

KiTa St. Ursula, 8.11., 17 Uhr, Bismarckweg

KiTa Zaubersterne , 9.11., 16.30 Uhr, Am Wildpark

Mörsenbroich

St.-Franziskus-Schule, 15.11., 16.45 Uhr, Kirche St.- Franziskus

GG Max-Halbe-Str., 17.11., 17 Uhr, Max-Halbe-Straße

Niederkassel

EKO Kindergarten , 4.11., 18 Uhr, Brüggener Weg

St. Seb. Niederkassel, 10.11., 17 Uhr, Niederkasseler Str. 36

Oberbilk

KITA Apollinaris, 8.11., 17.15 Uhr, Josefplatz

Bürgerverein, 3.11., 16.30 Uhr, Lessingplatz/Str.

KiTa's & Jugendclub V24, 4.11., 17.30 Uhr, Stahlwerkstraße

Oberkassel

Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, 2.11., 16.30 Uhr, Cimbernstraße

Kita St. Antonius, 7.11., 17 Uhr, Adalbertstraße

Pempelfort

KID e.V., 9.11., 18 Uhr, Annastraße

GGS Ehrenstraße, 7.11., 17.30 Uhr, Prinz-Georg-Straße

Pi-Casa Kita, 10.11., 17 Uhr, Adlerstraße

Rath

Sahle Wohnen Siedlung, 4.11., 17.30 Uhr, Lünener Straße

Städt. Familienzentrum, 14.11., 17.15 Uhr, Derfflinger Straße

Bürgerverein Rath e.V., 3.11., 17 Uhr, Hernerstraße

Städt. KiTa, 14.11., 17 Uhr, Davidstraße

Städt. GGS Wrangelstr., 3.11., 16.45 Uhr, Herner Straße

Bürgerverein, 3.11., 17 Uhr, Rather Markt

Reisholz

Bürger- Heimatverein, 9.11., 17.15 Uhr, Schule Buchenstraße

Stockum

St.Seb. Schützenverein, 10.11., 17 Uhr, Carl-Sonnenschein-Straße

Kindergarten Everest , 14.11., 17 Uhr, Niederrheinstraße

Unterbach

Bürger- & Heimatverein, 8.11.,17 Uhr, Gerresheimer Landstraße

Städt. KiTa, 3.11., 17.30 Uhr, Gerresheimer Landstraße

Unterbilk

Städt. GGS, 9.11., 17 Uhr, Konkordiastraße

Ev. Kita Fürstenwall, 8.11, 17 Uhr, Gladbacher Straße

Unterrath

Martinsverein, 3.11., 16.45 Uhr, An der Golzheimer Heide

Kartause-Hain-Schule, 7.11., 17.15 Uhr, Unterrather Str. 76

KITA Papst Johannes , 8.11., 17 Uhr, Auf der Reide

Daimler Kita, 14.11., 17 Uhr, Lemgoer Weg

Urdenbach

Städt. GGS, 18.11., 17 Uhr, Kolhagenstraße

Diakonie KiTa , 7.11., 17 Uhr, Hochstraße

Ev. Familienzentrum KiTa, 9.11., 17.30 Uhr, Heilig Geist Kirche

GGS Südallee, 10.11., 17.15 Uhr, Südallee 100

Plenty 4 Pänz, 8.11., 17.30 Uhr, Urdenbacher Dorfstraße

Vennhausen

Franz-Boehm-Schule, 9.11., 17 Uhr, Kamper Weg

KiTa Pirolstraße , 4.11., 17 Uhr, Pirolstraße

Städt. Familienzentrum, 9.11., 17 Uhr, Kita Chemnitzer Straße

KiTa St. Reinold, 10.11., 17 Uhr, Pastor-Finke-Weg

KiTa Förderzentrum, 14.11., 18 Uhr, Gothaer Weg

Tageseinr. f. Kinder, 9.11., 17.30 Uhr, Striegauer Weg 11

GGS, 7.11., 17 Uhr, Vennhauser Allee 162

Volker-Rosin-Schule, 4.11., 17 Uhr, Erfurter Weg

Volmerswerth

Volmerswerther Martinsfreunde, 10.11., 17 Uhr, Volmerswerther Deich

Wersten

Lummerland, 9.11.,17.15 Uhr, Immigrather Straße

Montessori Kinderhaus, 3.11., 17 Uhr, Burscheider Straße

Martinsfreunde Wersten, 4.11., 17 Uhr, Lützenkircher Str.

Martinsfreunde Wersten, 4.11., 17 Uhr, Bruchhausener Str.

Martinsfreunde Wersten, 4.11., 17 Uhr, Rheindorfer Weg

Mosaikschule, 10.11., 18.15 Uhr, Am Massenberger Kamp

KITA Die Arche, 9.11., 17.30 Uhr, Werstener Feld 69

Wittlaer

St. Seb. Bruderschaft, 11.11., 16.45 Uhr, Rheinweg

Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familie, 8.11., 17 Uhr, Heinrich-Holtschneider-Weg