Robbie Williams kommt mit Erasure in die Espritarena

Im Rahmen seiner großen Deutschlandtournee im Sommer 2017 tritt Robbie Williams am 28. Juni 2017 in der Espritarena in Düsseldorf auf. Special Guest wird Erasure sein. Der Vorverkauf startet am 11. November.