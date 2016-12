Riesenrad leuchtet für das Sportjahr 2017 in gelb

Mit den Tischtennis-Weltmeisterschaft (29. Mai bis 5. Juni 2017), der Triathlon-Europameisterschaft (24. und 25. Juni 2017) und dem Start der Tour de France (Grand Départ Düsseldorf, 29. Juni bis 2. Juli 2017) wird 2017 für die Sportstadt Düsseldorf ein ganz besonderes Jahr!

Und das wird schon in den ersten Tagen des neuen Jahres deutlich, wenn das Riesenrad "Wheel of Vision" auf dem Burgplatz vom 1. bis 8. Januar in gelb erstrahlen wird - und so zum Zeichen der Vorfreude für die Sportstadt wird.

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche: "Mit den drei Sportgroßereignissen steht die Sportstadt Düsseldorf - und mit ihr die mehr als 400 Vereine - im kommenden Jahr im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit. Das bedeutet auch mehr Aufmerksamkeit für die Vereine und ihre Erfolge. Ich möchte daher alle ermuntern, sich im Rahmenprogramm oder zum Beispiel auch entlang der Tour de France-Strecke zu engagieren und präsentieren und so zu zeigen, wie sportlich und sportbegeistert unsere Stadt ist."

Andreas Preuß, Manager Borussia Düsseldorf: " Düsseldorf wird 2017 mit der Einzel-Weltmeisterschaft zur Tischtennis-Hauptstadt. Darauf freuen sich nicht nur die über 10.000 in Düsseldorfer Vereinen aktiven Tischtennisspielerinnen und -spieler, sondern auch das sportbegeisterte Publikum vor Ort und in aller Welt."

Prof. Dr. Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlon Union: "In Düsseldorf werden Elite- und Altersklassen-Athleten aus ganz Europa um Medaillen kämpfen und ein internationales Sportfest feiern. Wir bedanken uns als Dachverband bei den Organisatoren und der Stadt Düsseldorf und freuen uns auf zwei tolle Triathlontage, bei denen auf den Strecken der EM auch Hobbytriathleten ihre Fitness und unseren tollen Sport testen können. Diese Symbiose aus Spitzen- und Breitensport macht unter anderem den großen Reiz der Sportart und dieses wohl einmaligen Triathlon-Sport-Events aus."

Oscar Bruch, Betreiber des "Wheel of Vision": "Mit der Tischtennis-WM, der Triathlon-EM und dem Start der Tour de France dreht die Sportstadt Düsseldorf im neuen Jahr das ganz große Rad - da liegt es natürlich auf der Hand, als Zeichen der Vorfreude das Riesen-Rad zu Jahresbeginn in gelb erstrahlen zu lassen."