St. Patrick's Day: Rheinturm wird heute grün

Der 17. März ist St. Patrick's Day - irischer Nationalfeiertag. Gefeiert wird überall auf der Welt.

Zu Ehren des Nationalheiligen St. Patrick gibt es Paraden in Dublin und weltweit grünerleuchtete Wahrzeichen, wie z.B. das Opernhaus in Sydney und das Kolosseum in Rom. Auch das Rheinland ist in diesem Jahr dabei.

Denn auch der Düsseldorfer Rheinturm wird grün. Dafür sorgt der Sponsor Kerrygold, dessen deutscher Firmensitz sich im niederrheinischen Neukirchen-Vluyn befindet, weshalb sich die Landeshauptstadt in die Liste der Weltmetropolen einreiht, die an der symbolischen Aktion teilnehmen.

In Chicago übrigens wird für diesen Tag sogar der Fluss grün eingefärbt.