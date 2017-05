Reizgas in Gesamtschule - Kinder verletzt FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-05-29T15:17+0200 2017-05-29T15:13+0200

Am heutigen Vormittag kam es in der Sporthalle der Dieter-Forte-Gesamtschule zu einer Reizgasfreisetzung, fünf Kinder wurden in ein Krankenhaus transportiert.