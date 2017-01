Raub in Flingern: Polizei sucht Täter mit Phantombild FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

Am Dienstag, 3. Januar, war es in Flingern zu einem Raub gekommen, bei dem der Täter mit einem Messer eine Frau bedrohte und ihr die Geldbörse klaute. Jetzt wendet sich die Polizei mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit.