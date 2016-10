Unfall in Eller Radfahrer verletzt sich schwer bei Sturz FOTO: Fotolia FOTO: Fotolia Teilen

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad wurde gestern am Mittwoch in Eller ein 32-Jähriger so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik eingeliefert werden musste. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.