Polizei fasst drei Straßenräuber FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

Twittern







Beamte des Düsseldorfer Raubkommissariats nahmen am Montag nach umfangreichen Ermittlungen drei junge Männer (17,18 und 20 Jahre) aus Heerdt bzw. Kaarst fest. Das Trio soll am 28. Oktober eine 30 Jahre alte Frau in Oberkassel mit einer Schusswaffe ausgeraubt haben.