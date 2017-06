Polizei fahndet nach Taschen-Dieb

Nach einem Diebstahl am Montag in Eller fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Täter. Der Unbekannte hatte einem Mann dessen Tasche entrissen.

Ein 39-Jähriger war am Montag gegen 9.45 Uhr nach Erledigung von Bankgeschäften an der Gumbertstraße auf dem Rückweg zu seinem abgestellten Auto an der Jägerstraße.

Kurz bevor er sein Auto erreichte, entriss ihm von hinten ein Unbekannter den Jutebeutel mit Bargeld und persönlichen Gegenständen von der Schulter.

Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung Frankensteiner Straße/Oelser Straße. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Der Flüchtige ist circa 1,90 Meter groß und hat eine dunkle Hautfarbe. Seine etwa schulterlangen Haare hatte er zu "Rasta-Locken" geflochten.

Er war insgesamt schwarz gekleidet und trug eine schwarze Kappe.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter Telefon 0211-8700 entgegen.