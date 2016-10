Nach versuchtem sexuellen Übergriff im Volksgarten: Polizei fahndet mit Phantombild nach dem Täter

Nach dem versuchtem sexuellen Übergriff im Volksgarten sucht die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter. Der Unbekannten hatte am vergangenen Samstagmorgen eine 34-Jährige überfallen und verletzt.

Die Frau war zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr im Volksgarten unterwegs, als der Täter sie von hinten angriff und zu Boden riss. Das Opfer setzte sich so massiv zur Wehr, dass es den Täter in Flucht schlug. Der Mann wurde bei dem Kampf im Gesicht verletzt und flüchtete in Richtung Emmastraße.

Der Unbekannte ist etwa 25 bis 35 Jahre alt. Er ist schlank und hat eine südländische Erscheinung. Er hat dunkle Haare, dunkle Augen und breite Wangenknochen. Er war mit einem dunklen Sweatshirt und einer Jeanshose bekleidet. Er sprach Arabisch. Der Täter könnte an der rechten Seite seines Gesichts verletzt sein.

Wer erkennt denn Mann? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700.