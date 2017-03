Podiums-Diskussion über Verkehrspolitik in Düsseldorf

Wer saniert die maroden Brücken? Autonomes Fahren im Ballungsraum – Chance oder Risiko? Kommt die PKW-Maut für Ausländer tatsächlich? Spannende Fragen rund um den Verkehr in Nordrhein-Westfalen sollen an einem Diskussions-Abend erörtert werden.

Gastgeber ist die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft Rhein-Ruhr-Westfalen. Acht Wochen vor den NRW-Landtagswahlen, am 28. März von 18 bis 21 Uhr, Design-Offices Kaiserteich, Elisabethstraße 11, stellen sich die verkehrspolitischen Sprecher von CDU, SPD, den Grünen, der FDP und den Piraten der Fragerunde in Düsseldorf. Klaus Voussem (CDU), Andreas Becker (SPD), Rolf Beu (Die Grünen), Christof Rasche (FDP) und Stefan Fricke (Die Piraten) werden Stellung beziehen, wie sie sich in den drängenden Verkehrsfragen in NRW positionieren. Denn schon am 14. Mai sind Landtagwahlen, die ein wichtiges Signal nach Berlin senden.

Die Veranstaltung wird von Professor Dr. Michael Schreckenberg moderiert. Der Dekan der Fakultät für Physik an der Universität Duisburg-Essen ist Vorsitzender der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e.V. Rhein-Ruhr-Westfalen. Nach der öffentlichen Podiumsdiskussion gibt es einen Stehempfang.

Anmeldung: Telefon 0211/ 52 36 328, rhein-ruhr@dvwg.de