Pfandflaschen in den Ring statt in die Tonne

Seit gestern gibt es an 24 öffentlichen Mülleimern in der Stadt Halterungen für Pfandflaschen.

Pfandflaschen und pfandpflichtige Dosen landen oft in Abfallbehältern. Damit Sammler nicht mehr die Tonnen nach dem Leergut durchwühlen müssen, hat die Stadt die Halterungen an ausgewählten Mülleimern montiert. Nebeneffekt: So landet kein Leergut mit Pfandwert im Restmüll und somit in der Müllverbrennung.

Die Auswahl der Standorte basiert auf Erfahrungswerten. Es wurden Orte ausgesucht an denen viel Leergut anfällt, wie zum Beispiel die Altstadt, am Fernbusbahnhof oder an den Bilker Arcarden.

Im Mai hatte der Umweltausschuss den Beschluss gefasst, für die Dauer eines Jahres die Pfandringe an Mülleimern anzubringen. Nach der Testphase wird eine Bilanz gezogen. Danach wird über einen langfristigen Einsatz der Halterungen entschieden.

Übersicht über die Standorte der Abfallbehälter mit Pfandringen:

Altstadt, Stadtmitte, Pempelfort

Bolker Straße - Zugang zur Einkaufspassage und U-Bahn "Heinrich-Heine-Allee"

Flinger Straße - Zugang zur Einkaufspassage und U-Bahn "Heinrich-Heine-Allee"

Ratinger Straße 25 - Höhe Bezirksverwaltungsstelle

Mittelstraße/Carlsplatz - Höhe Hausnummer 25

Worringer Straße - Haltestelle FernbusbahnhofNordstraße/Ecke Goebenstraße



Flingern Nord, Düsseltal

Birkenstraße - Höhe Hausnummer 85/Ecke Wetterstraße

Birkenstraße - Höhe Hausnummer 151/Ecke Dorotheenplatz

Brehmplatz/Ecke Weseler Straße

Grafenberger Allee - Höhe Hausnummer 66



Oberbilk, Unterbilk

Bogenstraße 39/Ecke Oberbilker Markt

Erftplatz

Friedrichstraße - Höhe Bilker Arcarden

Kirchplatz

Kölner Straße 264



Wittlaer, Lohausen, Stockum

Hannes-Esser-Platz

Alte Flughafenstraße/Ecke Niederrheinstraße

Kaiserswerther Straße/Ecke Stockumer Kirchstraße

Freiligrathplatz/Ecke Kaiserswerther Straße - Höhe der Tankstelle



Mörsenbroich, Rath, Unterrath, Lichtenbroich

Kreitenstraße - auf dem "Kreitenplatz"Münsterstraße 519 - Höhe Bezirksverwaltungsstelle

Oberrather Straße/Ecke Rather Kirchplatz

Unterrather Straße/Ecke Kalkumer Straße

Matthiaskirchweg - Fußgängerzone