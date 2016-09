Per App ins Restaurant

Die App "Stadtwerkzeuge" der Stadtwerke Düsseldorf hat eine neue Funktion: Tischreservierungen im Lieblingslokal sind nun per Handy mit nur wenigen Klicks möglich.

Dauerbesetzte Telefonleitungen in beliebten Restaurants? Oder einfach keine Lust zum Telefonieren? Oder fehlt vielleicht der Überblick über das Angebot der vielen Düsseldorfer Lokale?

Mit der neuen Funktion "Online-Tischreservierung" können Nutzer der App "Stadtwerkzeug" ganz unkompliziert und kostenlos einen Tisch zur Wunschzeit reservieren.

Und so funktioniert es: In der App wählt man den Menüpunkt "Unsere Stadt" an. Die teilnehmenden Restaurants sind auf einer interaktiven Karte zu sehen. Wählt man eins aus, bekommt man in einer Detailansicht alle Infos wie Beschreibung, Öffnungszeiten und Adresse angezeigt. Hat man das gewünschte Lokal ausgewählt klickt man auf "Reservierung", trägt seinen Namen und die Anzahl der Personen ein und schickt sie ab. Schon ist der Tisch reserviert.

Unterwegs zeigt die Umfeldsuche auch passende Restaurants in der Nähe an. Und das sogar bundesweit. So kann das "Stadtwerkzeug" jetzt auch auf Reisen hilfreich sein.

Besonders praktisch: Die Tischreservierung per "Stadtwerkzeug" ist außerdem mit anderen nützlichen Funktionen verknüpft. So lässt sich zum Beispiel die beste Verbindung mit Bus und Bahn und auch die Anfahrt per Auto zum Restaurant anzeigen.

Die bisherigen Funktionen des "Stadtwerkzeugs" bleiben weiterhin erhalten. So können beispielsweise Stromtankstellen, freie Parkmöglichkeiten, der Apothekennotdienst und der Abfallkalender aufgezeigt werden. News und Veranstaltungshinweise für Düsseldorf können auf einen Blick genutzt oder auch Störungsmeldungen und Notrufe einfach an die Stadtwerke Düsseldorf gerichtet werden.

Für die neue Funktion "Online-Tischreservierungen" kooperieren die Stadtwerke mit dem Startup resmio aus Berlin, dessen selbstentwickeltes Reservierungs-System bereits seit 2011 für Gastronomen verfügbar ist.