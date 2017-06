Party und Radsport für den guten Zweck FOTO: Holger Stoldt FOTO: Holger Stoldt 2017-06-30T13:43+0200 2017-06-30T13:20+0200

Die zweite Etappe der Tour de France führt am Sonntag, 2. Juli, von Düsseldorf nach Lüttich. Auch am Standort der Düsseldorf Ansichten von Holger Stoldt, Yorckstraße/ Ecke Jülicherstraße heißt es an diesem Tag "Bonjour le Tour." Dort steigt eine große Tour-Party geplant, denn mit den Rennkilometern 2 und 40 kommen Radfahrer und Werbekarawane gleich zweimal hautnah vorbei.