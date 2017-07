Parkhausmitarbeiter verhindert Navi-Diebstahl

Weil es ihm merkwürdig vorkam, wie sich ein Mann durch die geöffnete Fahrertür in ein Auto hineinbeugte, sah der Sicherheitsmitarbeiter eines Altstadt-Parkhauses mal nach dem Rechten. Sofort ergriff der Unbekannte die Flucht, konnte jedoch zunächst festgehalten werden. Nach einem handfesten Gerangel entkam der Automarder schlussendlich ohne Beute.

Der 25-jährige Mitarbeiter eines Parkhauses am Grabbeplatz bemerkte am Montag um 19.30 Uhr einen Mann, der sich durch die geöffnete Fahrertür in einen Mercedes hineinbeugte.

Als er ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte in Richtung Ausgang "Ratinger Mauer".

Dem Sicherheitsmitarbeiter gelang es den Verdächtigen zunächst festzuhalten und ihm im Verlauf eines Handgemenges ein Navigationsgerät aus den Händen zu reißen.

Diese Situation nutzte der Täter um endgültig zu fliehen.

Der Dieb ist circa 20 bis 22 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hat braune Augen, kurze, an den Seiten rasierte Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug eine schwarze Hose und ein dunkelblaues T-Shirt mit orangefarbenem Schriftzug im Brustbereich.

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0211-8700.