Die Zukunft des Schauspielhauses Öffentliche Podiumsdiskussion am 12. November

In einem öffentlichen Podiumsgespräch am Samstag, 12. November, um 16 Uhr in der Spielstätte Central an der Worringer Straße werden die wichtigsten Vertreter der aktuellen Debatte um das Düsseldorfer Schauspielhaus die Möglichkeit erhalten, ihre Positionen auszutauschen und gemeinsame Lösungsansätze für die Zukunft zu entwickeln.